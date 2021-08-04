Коронавирус в Томске: +118 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 4 августа 2021 года, в Томской области выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 37 656 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 26 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 599 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 24,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 589 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 790 пациентов скончались, 20 096 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 356 784 человек, 161 715 скончались, 5 679 842 выздоровели.