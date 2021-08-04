Жителя Томской области отправили на 10-ти дневный арест за неуплату алиментов

Извещения на прием к приставу должник игнорировал, а общаясь со служителем закона по телефону, категорически отказывался исполнять обязательства. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томской области в с. Молчаново местный житель не оплачивал долг по алиментам и не пытался трудоустроиться, после чего судебные приставы привлекли гражданина к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Томкой области.

«Извещения на прием к приставу должник игнорировал, а общаясь со служителем закона по телефону, категорически отказывался исполнять обязательства. Более того, когда приставы приезжали к алиментщику домой, чтобы доставить его в отделение принудительно, тот каждый раз прятался за закрытой дверью. Мать неплательщика, с которой он проживает, утверждала, что не знает, где ее сын», - уточняется в сообщении.

По словам сотрудников ведомства, они поняли тактику скрытия должника, благодаря чему его удалось задержать.

- Рано утром, не ожидая «гостей», гражданин курил во дворе, а увидев приставов, по обыкновению побежал в дом, но не успел скрыться, - рассказали приставы.

В виде наказания к мужчине применили административный арест сроком на 10 суток. Но если он не одумается, ему грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов.