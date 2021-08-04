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Общество4 августа 2021 10:54

МЧС: в Томской области 5-6 августа ожидаются ливни и сильный ветер

По региону объявлено оперативное предупреждение
Ксения Высотина
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В регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области 5 и 6 августа ожидаются дожди с сильным ветром. Региональное МЧС объявило оперативное предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, 5-6 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди, ливни и усиление ветра 15-20 м/с.

Жителей региона предупреждают о возможном возникновении ЧП, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.