В Томске 19-летний местный житель ограбил прохожего, чтобы оплатить эвакуатор

Томич подошел к прохожему и начал требовать передать ему деньги в сумме 3 000 рублей для того, чтобы оплатить услуги эвакуатора. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Томске 19 - летний местный житель ограбил случайного прохожего, а после приехал в Госавтоинспекцию и оплатил возврат своего ранее эвакуированного автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«Злоумышленник, гуляя в районе площади Ленина города Томска, подошел к прохожему и начал требовать передать ему деньги в сумме 3 000 рублей для того, чтобы оплатить услуги эвакуатора. Получив отказ, 19 - летний томич нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по лицу. После нанесения ударов из одежды потерпевшего выпал кошелек с денежными средствами внутри в сумме более 12 000 рублей. Похитив кошелек с деньгами, злоумышленник скрылся с места совершения преступления» - уточняется в сообщении.

Как добавили в полиции, через некоторое время подозреваемый приехал в Госавтоинспекцию для возврата своего ранее эвакуированного автомобиля, где был задержан стражами порядка.

На данный момент, причиненный материальный ущерб частично возмещен потерпевшему, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.