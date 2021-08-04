Пассажир легкового автомобиля погиб в ДТП на томской трассе

Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Вечером, 3 августа, на автодороге Аэропорт – Стрежевой, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и слетел с трассы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На автодороге Аэропорт – Стрежевой, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. С травмами водитель госпитализирован. 32-летний мужчина-пассажир, находившийся в этом автомобиле, погиб», - уточняется в сообщении.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.