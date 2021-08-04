«Война соседей» или месть бывшей: в Томске в соцсетях обсуждают разбитую машину

Машина расписана ругательными словами, проколоты шины и закидана мусором. Фото: "Регион-70"

Сегодня,4 августа, в Томске в социальных сетях появились фотографии разбитой и расписанной ругательствами машины по адресу ул. Говорова 43, снимки появились в telegram-канале «Регион-70».

В комментариях между подписчиками сообщества ведется бурное обсуждение, некоторые считают, что это - «война соседей», а кто-то утверждает, что это – месть женщины. «КП»-Томск решили разобраться в этом вопросе и позвонили в УМВД.

- Мы в курсе ситуации, видели фотографии, но заявление к нам еще не поступало, поэтому точного ответа дать не можем, - прокомментировали в полиции.

Добавим, что правоохранительным органам пока не известны обстоятельства произошедшего.