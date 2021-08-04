Где в пандемию томичам получить справку о размере пенсии

Справку о размере пенсии томичи могут получить лично, придя в ОПФР, а могут и онлайн с минимумом временных затрат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как в настоящее время удобней и безопасней получить справку о размере пенсии? Этот вопрос задают операторам call-центра отделения Пенсионного фонда России по Томской области достаточно часто. Сегодня специалисты отвечают на него сразу всем жителям региона.

По словам Ольги Петрухиной, заместителя управляющего ОПФР по Томской области, удобнее всего сделать справку дистанционно, через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте ПФР онлайн. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР.

Второй способ - получить справку через МФЦ также онлайн. Еще можно подойти за документом в клиентскую службу ПФР и оформить через специальный терминал (при необходимости специалисты фонда окажут клиенту нужную помощь). Также справку можно заказать через интернет на портале Госуслуг или сайте Пенсионного фонда России, и затем получить в клиентской службе ПФР, не записываясь на прием.

- Органами ПФР проводится работа по заключению соглашений с различными ведомствами (госорганами, банками и т.д.) об информационном межведомственном обмене, чтобы эти организации не требовали с граждан справки о размере пенсии, а могли получить напрямую из Пенсионного фонда. Таким образом, количество ситуаций, где гражданам необходима «на руках» справка о размере пенсии, становится все меньше, и обращаться за ее получением необходимо только в определенных случаях - например, при оформлении банковского кредита, жилищных субсидий, для предоставления по требованию военкомата и в другие учреждения, - уточнила Ольга Петрухина.