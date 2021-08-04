Спорткомплекс с турником для воркаута и уличными тренажерами появится в Томске у «Авангарда»

На таких тренажерах позаниматься захотят многие томичи, которые ведут здоровый образ жизни. И в Михайловской роще, и возле "Авангарда" для этого вполне хватит места. Фото: пресс-службы администрации Томска.

В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в этом году будет смонтирован современный спортивный комплекс на площадке у Дома культуры «Авангард». Сейчас администрация Октябрьского района ведет отбор подрядчиков. Из городского бюджета на объект направлено порядка 1250 тыс. рублей (начальная цена контракта), сообщает пресс-служба томской мэрии 4 августа.

- Предусмотрена установка на указанном общественном пространстве турника для воркаута, уличных тренажеров «Приседание с переменной нагрузкой», «Жим лежа с переменной нагрузкой», «Трицепс-машина», «Бицепс-машина», «Вертикальная тяга с переменной нагрузкой», «Стеновая тяга с переменной нагрузкой», «Наклонная тяга с переменной нагрузкой». Обязательно обустройство безопасного резинового покрытия.Аналогичный спорткомплекс появится и в Михайловской роще, где подрядчик работает в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - уточнили в городской администрации.