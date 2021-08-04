Опасный «огород» был разбит на чердаке дома томича, который выращивал там «травку»

Такую "веселую травку" выращивал в недрах своего дома 48-летний томич, для которого она была, очевидно, дороже свободы. Семь лет за решеткой счастья ему наверняка не прибавят. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 4 августа, региональная прокуратура сообщила о том, что Советский райсуд признал 48-летнего томича виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркотикосодержащих растений) ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), п. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

- С лета 2018 года мужчина на чердаке своего жилого дома создал условия для выращивания растений рода конопля, возделав и вырастив не менее 40 кустов, часть из которых успел измельчить и высушить, приведя в пригодное для употребления состояние, хранил для личного употребления в крупном размере, а также осуществлял сбыт наркопотребителям, - уточнили в ведомстве. - На судебном заседании подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил.