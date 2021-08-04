Для будущих томских ученых закончен прием заявлений по программам бакалавриата и специалитета

Когда строгая приемная комиссия примет решение зачислить абитуриента в "его" университет, на свете, пожалуй, не будет человека счастливее его. Но вначале - конкурс. Фото: пресс-служба горадминистрации.

Свыше 25 тыс. будущих студентов подали заявления о поступлении на очные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, сообщает сегодня, 4 августа, пресс-служба администрации региона.

Как следует из сообщения, до 6 августа вузам необходимо подготовить документы о зачислении победителей и призеров олимпиад и поступающих по квотам (это целевики, льготники). Затем 17 августа будут опубликованы онлайн приказы о зачислении по общему конкурсу.

Уточняется, что зачисление на платные места завершится в конце августа. 5320 человек могут поступить в университеты на коммерческой основе: 3860 на бакалавриат и специалитет, 1460 – в магистратуру.

По словам Петра Каминского, начальника департамента науки и высшего образования администрации Томской области, всего на бюджетные места вузы в 2021 году примут 11 032 «очника»: 7 505 человек на бакалавриат и специалитет, 3 527 – в магистратуру. Конкурс обещает быть жестким: на 4 августа желание продолжить обучение в магистратуре выразили 3 944 человека. Пока прием заявлений в магистратуру продолжается.