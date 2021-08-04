Двадцатилетний томич погиб от удара током на рабочем месте

В строящемся здании на территории областного центра охранник обнаружил утром тело молодого человека без признаков жизни. Это был разнорабочий, который подрабатывал на стройке. СУ СКР проводит следственные мероприятия для установления причин ЧП. Фото: сайт СУ СК России по Томской области.

По предварительным данным регионального СУ СКР, которыми располагает «КП-Томск», вчера, 3 августа, при обходе стройплощадки в Кировском районе Томска охранник здания обнаружил тело 20-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

- Погибший подрабатывал на указанном объекте разнорабочим. На его теле при осмотре обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током, - уточнили в управлении.

Специалисты отметили, что сейчас следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена судебная и медицинская экспертизы, проводятся опросы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.