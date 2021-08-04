Погода в Томске и области в августе-2021: сохранится жара до +32, высокая влажность воздуха и осадки

Скоро осень, за окнами август... В этом месяце погода будет устойчиво теплой, временами даже жаркой. При этом влажность воздуха также будет высокой. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

В августе на территории региона и областного центра среднемесячная температура воздуха ожидается +13…+18, что около нормы, сообщают томские гидрометеорологи.

При этом в первой и второй декадах последнего месяца лета ожидаются колебания температуры воздуха - ночью от +13, +18 до +7, +12, днем от +27, +32 до +21, +26о С.

В третьей декаде жителей Томска и области ждет понижение температуры воздуха: ночью от +9, +14 до +3, +8, днем от +21, +26 до +15, +20 °С.

Количество осадков в течение месяца будет предположительно около нормы (40-83 мм). Дожди различной интенсивности, местами грозы, предполагаются в отдельные дни месяца.