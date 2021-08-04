Вторую игру с «Велесом» проведет сегодня на выезде ФК «Томь»

Игра с командой "Велес" 4 августа для томского ФК вторая по счету. Болельщики желают нашим игрокам удачи и победы. Фото: архив "КП"

Футбольный клуб «Томь» проведет вторую встречу с «Велесом» в рамках 1/64 финала Кубка России «Бетсити». Игра состоится сегодня, 4 августа, в 22 часа по томскому времени на поле соперника, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, это второй поединок «Томи» с москвичами. 31 июля наши футболисты проиграли москвичам со счетом 1:0 в 4 туре Олимп-ФНЛ.

В Кубке России-2020/2021 томская команда начинала тоже с 1/64 финала встречей с футболистами «Нижнего Новгорода» и выбыла из розыгрыша, проиграв сопернику 1:0.