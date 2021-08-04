Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость4 августа 2021 5:00

Погода в Томске 4 августа 2021: с утра туман, днем гроза, но тепло будет

Прогноз гидрометцентра на среду
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас за окном +18, воздух немного прохладный. Днем и вечером ожидаются осадки. Можно взять с собой зонт.

Сейчас за окном +18, воздух немного прохладный. Днем и вечером ожидаются осадки. Можно взять с собой зонт.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, в среду 4 августа, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Температура +23, +25.

На территории региона также пройдут кратковременные дожди, грозы при порывистом ветре до 12 м/с. Днем столбики термометров будут колебаться от +20 до +26, по северным районам от +15 до +20.

В ближайшие 2 дня дождливая погода сохранится на всей территории региона. По области температура воздуха достигнет в четверг +26, в пятницу +27 градусов. В Томске ночью ожидается +12, +14, днем +22, +24.