Погода в Томске 4 августа 2021: с утра туман, днем гроза, но тепло будет

Сейчас за окном +18, воздух немного прохладный. Днем и вечером ожидаются осадки. Можно взять с собой зонт. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, в среду 4 августа, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Температура +23, +25.

На территории региона также пройдут кратковременные дожди, грозы при порывистом ветре до 12 м/с. Днем столбики термометров будут колебаться от +20 до +26, по северным районам от +15 до +20.

В ближайшие 2 дня дождливая погода сохранится на всей территории региона. По области температура воздуха достигнет в четверг +26, в пятницу +27 градусов. В Томске ночью ожидается +12, +14, днем +22, +24.