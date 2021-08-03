На севере Томской области специалисты намерены получать энергию от солнца

Впервые в Томской области так активно намерены использовать энергию солнца. Фото: сайт компании «Россети Сибирь» rosseti-sib.ru

Как сообщил интернет-портал администрации Томской области, на севере региона энергетики намерены использовать солнце, чтобы бесперебойно подавать потребителям электричество. Специалисты отмечают, что почти полтора миллиарда рублей готова направить компания «Россети Сибирь» на электроснабжение отдаленных сел Томской области. Подобный масштабный проект станет для региона первым.

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что первым в данном проекте станет поселок Катайга в Верхнекетском районе области. Пока 1,3 тыс. жителей этого населенного пункта получают электричество от дизельных электростанций, и свет в их домах горит всего несколько часов в сутки. Специалисты сейчас рассчитывают возможности установки возобновляемых источников электроэнергии – автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ). Планируется, что солнечное энергоснабжение получат 28 населенных пунктов региона, в которых проживают более 12 тыс. человек.