В Томской области предприниматель быстро рассчитался по долгам, чтобы спасти свой бизнес

Судебные приставы имеют в своих руках целый "букет" мер, чтобы заставить должников отдать деньги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пресс-служба УФССП России по Томской области разместила на сайте ведомства новость из практики работы федеральной службы в регионе. Сообщается о том, что индивидуальный предприниматель в с. Зырянское задолжал арендные платежи организации, в здании которой снимает офис. Также за бизнесменом накопились взносы в Фонд соцстрахования. Общий долг составил около 80 тыс. рублей. В таких случаях в руках у приставов целый набор мер, чтобы исполнить судебное решение.

Как информирует сайт службы, сотрудник отделения судебных приставов по Зырянскому району обратила взыскание на счета должника. Но денежных средств там не оказалось. После применения данной принудительной меры неплательщик пришел на прием к приставу и попросил разблокировать один из счетов, пояснив, что он нужен для ведения предпринимательской деятельности. Пристав пояснила, что сделает это, когда долг будет погашен полностью, включая исполнительский сбор в бюджет РФ. Гражданин, понимая, что может лишиться источника дохода, если проигнорирует слова служителя закона, в течение нескольких дней нашел возможность оплатить задолженность.