Губернатор назначил главврачом больницы № 3 города Томска Вадима Бойкова

Новый главврач больницы № 3 имеет большой профессиональный опыт в медицине и управлении Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрация Томской области, сегодня, 3 августа, губернатор Сергей Жвачкин назначил главврачом клинической больницы № 3 города Томска Вадима Бойкова. Новый руководитель ранее работал в должности первого заместителя начальника облздрава.

По словам Сергея Жвачкина, у Вадима Андреевича есть все необходимые для руководителя качества: большой опыт работы в здравоохранении, ответственность, авторитет у коллег. Интернет-портал администрации региона приводит биографию нового главврача. Вадим Бойков родился в 1985 году в Юрге. В 2008 году окончил Томский военно-медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 2015 по 2021 годы занимал должность заместителя начальника департамента здравоохранения, последние четыре года – в должности первого заместителя. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья СибГМУ.