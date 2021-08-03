Врачи обследовали свыше 200 жителей района в Томской области по губернаторскому проекту

Цель этого губернаторского проекта - предоставить жителям села комплекс медицинских услуг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, врачи губернаторского проекта «Маршрут здоровья» обследовали 224 жителя Чаинского района региона. Пациенты, большинство которых старше 56 лет, прошли маммографию, скрининги различных заболеваний. Со старта проекта в этом году медики уже обследовали жителей Кожевниковского, Томского и Первомайского районов.

По словам заведующей центром здоровья межвузовской поликлиники Тамилы Кицановой, выявлено 123 жителя с высоким сердечно-сосудистым риском. У 12-ти обнаружена артериальная гипертензия, у восьми – подозрение на сахарный диабет. Так руководитель прокомментировала результаты работы в Чаинском районе. Всего на дополнительные обследования и консультации к узким специалистам врачи автополиклиники направили 55 человек, на коррекцию лечения – 36 человек. Еще трем пациентам была оказана неотложная медицинская помощь во время обращения (купирование гипертонических кризов, острый коронарный синдром). До конца года автополиклиника посетит еще 7 муниципальных образований, следующим станет Молчановский район.

Интернет-портал администрации Томской области напоминает, что проект губернатора Сергея Жвачкина «Маршрут здоровья» реализуется в регионе с 2017 года. Он направлен на профилактическое медицинское обследование жителей отдаленных труднодоступных сел. Это – сухопутный аналог «Плавучей поликлиники».