Суд в Томской области запретил доступ к интернет-странице, где была информация об изготовлении оружия

Прокуратура постоянно следит за соблюдением закона в сети Интернет Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, прокуратура Томского района провела проверку соблюдения требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Делаются такие проверки регулярно, чаще всего направлены на выявление незаконной информации в Интернете. На этот раз основанием стало обращение гражданина. В ходе этой проверки правоохранительный орган выявил интернет-страницу, на которой содержалась информация об изготовлении и использовании огнестрельного оружия и его частей.

Пресс-служба прокуратуры напоминает, что незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и его основных частей является преступлением. В целях защиты законных интересов общества и государства прокурор района направил в суд заявление о признании указанной выше информации запрещенной к распространению на территории РФ. Решением суда иск прокуратуры района удовлетворен в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.