Завтра около 200 ребят из Томской области отправятся отдыхать на море по бесплатным путевкам

Ребят из Томской области ждет прекрасный отдых на море... Фото: Виталий КАРНАУХ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, завтра, 4 августа днем с железнодорожного вокзала «Томск-1» 185 детей из населенных пунктов региона отправятся отдыхать по бесплатным путевкам на Черное море. Ребята проведут 24 дня в санатории «Глобус» в Анапе. В ходе оздоровительной смены их ждут свой песчаный пляж и 5-разовое питание.

Интернет-портал информирует о том, что бесплатные путевки через центры соцподдержки населения получили нуждающиеся в санаторно-курортном лечении дети из малоимущих семей, сироты, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Специалисты отмечают, что расходы областного бюджета на оплату путевок и проезда к месту отдыха составили 10,6 миллионов рублей. Стоит заметить, что детский санаторий «Глобус» расположен в пос. Витязево (г. Анапа) на берегу Черного моря.