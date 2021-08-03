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Здоровье3 августа 2021 11:49

Где томичам с друзьями отдохнуть в пандемию: интерактивную карту запустил сервис о COVID-19

Ресурс содержит актуальную информацию о коронавирусных ограничениях
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Где можно пообедать в Томске? Для кого-то этот вопрос сейчас чрезвычайно актуален. Власти предлагают поискать нудную информацию на сайте стопкоронавирус.ру

Где можно пообедать в Томске? Для кого-то этот вопрос сейчас чрезвычайно актуален. Власти предлагают поискать нудную информацию на сайте стопкоронавирус.ру

Фото: Ксения Высотина

Интерактивная карта заработала на днях на портале стопкоронавирус.рф. Страница содержит актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах, призванных улучшить эпидемиологическую обстановку в регионах. Об этом сообщила сегодня, 3 августа, пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что узнать о действующих в Томской области ограничениях можно в разделе портала «Подробные данные». За еженедельное обновление информации отвечают центры управления регионами (ЦУРы).

Добавляется, что на карте обозначены правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях.