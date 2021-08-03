Коронавирус за сутки унес жизни еще четверых заболевших в Томской области

За сутки в Томской области зарегистрировано еще 4 смерти от коронавирусной инфекции. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 3 августа, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 510 человек.

Также в Томской области выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 37 538 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 37 жителей Томской области выздоровели за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 573 человек.

За последние сутки в стране выявлено 23 807 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 788 пациентов скончались, 16 200 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 265 873 человека, 158 563 скончались, 5 506 834 выздоровели.