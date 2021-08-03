Томичам об автобусном маршруте № 25/52: когда возобновится его движение

Жаль, трамваи совсем не заходят в Октябрьский район. На сегодняшний день это, пожалуй, самый удобный транспорт, которому не страшны пробки на дорогах. И в ДТП трамваи редко попадают. Фото пресс-службы администрации Томска.

Чуть больше месяца назад городские власти подали иск в суд о расторжении контракта с перевозчиком на маршруте № 25/52 из-за выявленных многочисленных нарушений в его работе. Транспорт на линию не выходит. Сейчас в утренние часы пиковых нагрузок на общественный транспорт владельцы автобусов №13/14, 38 дополнительно выпускают до 6 единиц машин на маршруты, №23, 30/33 выходят по плану, установленному для них условиями контрактов. Также ТТУ выпускает каждый день на линию порядка 13-16 троллейбусов, следующих по маршруту №3.

Когда вернутся «маршрутки» № 25/52? Вопрос не праздный. Мэрия в своем телеграм-канале, отвечая жителям, никаких утешительных прогнозов не дает. Привлечь нового перевозчика пока нет возможности. До судебного разбирательства, согласно федеральному закону № 44, привлечь нового предпринимателя невозможно. Когда состоится суд по поводу расторжения муниципального контракта с перевозчиком маршрута №25/52, будет ясно в начале следующе недели.

- Понимаем людей, которые хотят из своего района ездить туда, куда им надо, напрямую. Сейчас делаем все возможное, чтобы возобновить движение автобусов указанного маршрута как можно быстрее, – подчеркнул в телеграм-канале и.о. заместителя Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.