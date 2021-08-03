Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 9:46

Томские власти намерены расширить площади поликлиники на «Спичке»

Сегодня чиновники обсуждали этот вопрос на собрании гордумы
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сегодняшнем собрании Думы города Томска власти приняли проект решения о передаче ОВП на "Спичке" пустующих помещений на Репина, 12. Фото: сайт горадминистрации.

На сегодняшнем собрании Думы города Томска власти приняли проект решения о передаче ОВП на "Спичке" пустующих помещений на Репина, 12. Фото: сайт горадминистрации.

Сегодня, 3 августа, администрация Томска представила на 11-м собрании гордумы проект решения по передаче нежилых помещений площадью более 400 кв. м на ул. Репина, 12 в госсобственность. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Свободные площади город планирует передать МСЧ-2, подразделением которой является поликлиника на «Спичке». Потребность в комфортной поликлинике в микрорайоне не первый год остается высокой.

- Освободившиеся помещения ранее были в пользовании УМП «Томскфармация», но в этом году они были переданы в муниципальную казну, так как потребность в их у предприятия отпала, - уточнили в мэрии. - В 2013 году администрация Томска уже передала поликлиническому отделению №3 МСЧ - 2 часть помещений на Репина, 12. За это время в микрорайоне увеличилась численность жителей, получателей медуслуг стало больше. Жители микрорайона бывшей спичфабрики неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района с просьбой найти более просторное помещение для поликлиники.

Действительно, хватит жителям «Спички» постоянно испытывать неудобства. Может быть, и узких специалистов в поликлинике станет больше. Сейчас МСЧ №2 обслуживает 54 тыс. человек взрослого населения и 15 тыс. детей. На ее площадях вот уже более года действует также респираторный госпиталь.