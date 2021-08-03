Томские власти намерены расширить площади поликлиники на «Спичке»

На сегодняшнем собрании Думы города Томска власти приняли проект решения о передаче ОВП на "Спичке" пустующих помещений на Репина, 12. Фото: сайт горадминистрации.

Сегодня, 3 августа, администрация Томска представила на 11-м собрании гордумы проект решения по передаче нежилых помещений площадью более 400 кв. м на ул. Репина, 12 в госсобственность. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Свободные площади город планирует передать МСЧ-2, подразделением которой является поликлиника на «Спичке». Потребность в комфортной поликлинике в микрорайоне не первый год остается высокой.

- Освободившиеся помещения ранее были в пользовании УМП «Томскфармация», но в этом году они были переданы в муниципальную казну, так как потребность в их у предприятия отпала, - уточнили в мэрии. - В 2013 году администрация Томска уже передала поликлиническому отделению №3 МСЧ - 2 часть помещений на Репина, 12. За это время в микрорайоне увеличилась численность жителей, получателей медуслуг стало больше. Жители микрорайона бывшей спичфабрики неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района с просьбой найти более просторное помещение для поликлиники.

Действительно, хватит жителям «Спички» постоянно испытывать неудобства. Может быть, и узких специалистов в поликлинике станет больше. Сейчас МСЧ №2 обслуживает 54 тыс. человек взрослого населения и 15 тыс. детей. На ее площадях вот уже более года действует также респираторный госпиталь.