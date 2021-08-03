Рад бы взять, да цена «кусается»: томские общественники – о ситуации на рынке сбыта препаратов ЖНВЛП

Мониторинг аптек силами представителей томского ОНФ проводится периодически. Сейчас есть возможность контролировать учреждения постоянно - у общественников появился в распоряжении новый сервис. Фото В. Погудина, пресс-служба регионального ОНФ.

Сегодня, 3 августа, эксперты ОНФ рассказали о новой форме мониторинга аптек: его осуществляют теперь, в том числе, с помощью цифрового сервиса по проверке предельных розничных цен на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Работа направлена на профилактику, выявление и пресечение нарушений обязательных требований по формированию цен на медикаменты из перечня.

На территории Томской области сегодня работает 904 аптечные организации. В их числе 287 аптек, 309 аптечных пунктов, 39 аптек в больницах, 258 – в ФАПах, общеврачебных практиках, амбулаториях. Также действует 11 аптечных складов. Однако в существующей структуре госреестра ЖНВЛП большинству практически невозможно найти интересующий его лекарственный препарат и проверить «правильность» цены покупаемого лекарства (хотя, о какой правильности может быть речь, если и лекарств-то очень часто нет). Меж тем, вопросы стоимости медикаментов волнуют томичей, особенно пожилого возраста.

По словам Романа Клясюка, эксперта регионального штаба ОНФ в Томской области, члена общественного совета при Томском УФАС России, общественники неоднократно проводили мониторинги аптечных сетей на наличие самых востребованных препаратов и формирование цен на них. Сейчас, в период пандемии эти мониторинги проводятся регулярно.

- Проверки вживую мы будет проводить и впредь. Но только этим ограничиться нельзя. Новый цифровой сервис поможет оперативно выявить и пресечь случаи завышения цен на лекарственные препараты. Сервис позволяет узнать не только максимально возможную стоимость препарата, но и найти более дешевые аналоги, а также, в случае необходимости, пожаловаться на завышение стоимости продавцом, - подчеркнул Роман Клясюк.

Он уточнил, что при обнаружении завышенной цены на лекарство любой пользователь сервиса может сообщить о нарушении в Томский областной департамент лицензирования и регионального госконтроля. По закону, за нарушение должностному лицу грозит штраф в размере 50 тыс. рублей, а юридическому – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара.