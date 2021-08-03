Союза нет, остался короед: в Томской области от стволового вредителя тотально гибнет кедрач

Красавцы кедры, наша гордость и кормильцы многих семей, подвергаются нападению противных жуков с таинственным названием "союзные короеды". Они вполне могут погубить кедрачи Томской области, если не предотвратить их нашествие. И не вымерзли же! Фото: Архив "КП"

В Старо-Лоскутово гибнет кедровый лес, о чем с тревогой пишут в социальных сетях жители, прикрепляя к пабликам фото желтеющих деревьев.

В июле прошлого года жители деревни Магадаево Томской области рассказывали о том, что такая же проблема характерна и для местного кедровника: деревья пожелтели, затем стали полностью высыхать. Меж тем, вот уже более 10 лет Магадаевский кедрач имеет статус памятника природы областного значения.

Как сообщил сотрудникам центра управления регионом (ЦУР) Артем Конев, начальник департамента лесного хозяйства Томской области, в 2019 году на территории Томской области специалисты Центра защиты леса выявили очаги инвазивного стволового вредителя деревьев хвойных пород – союзного короеда. В лесах, ослабленных ранее вспышкой сибирского шелкопряда, этот вид вызвал тотальное усыхание кедров. Распространение короеда не ограничивается пределами региона.

- Сложность в борьбе с вредителем в том, что он не восприимчив к внешней обработке. Выявить его на раннем этапе заселения трудно из-за малого размера: всего в 3,5- 4,5 мм, - отметил Конев. - Жук скрыт под корой, обнаруживая себя, когда дереву нанесен непоправимый ущерб. Только вырубка зараженных кедров может принести реальную помощь. Но в лесах, расположенных в орехово - промысловых зонах, запрещается заготовка древесины, в том числе и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

Начальник департамента лесного хозяйства добавил, что для решения серьезной проблемы требуются изменения в Лесной кодекс РФ, который бы разрешил санитарно-оздоровительные мероприятия в орехово-промысловых зонах. Администрация Томской области выступила с инициативой о внесении этих изменений в действующее законодательство.

- Исключив единично зараженные деревья, мы получим возможность сохранить кедровник в целом, - пояснил он.