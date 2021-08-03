Полицейские задержали томича с несколькими свертками наркотиков

Накануне, в Томске полицейскими был задержан 41-летний местный житель, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На ул. Большой Подгорной города Томска, был остановлен автомобиль марки «Hyundai». Рядом с автомобилем полицейские обнаружили выброшенный пассажиром полимерный сверток, а после осмотра салона автомобиля правоохранительные органы нашли еще два свертка», - говорится в сообщении.

Как уточняется, после экспертизы было установлено, что содержимым трех пакетиков является наркотическое средство (PVP). Подозреваемый признал, что свертки с синтетическими наркотиками принадлежат ему.

В отношении томича следователями возбуждено уголовное дело.