В двух районах Томска 4 августа отключат холодную воду

Холодного водоснабжения не будет в связи с ремонтными работами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько домов Октябрьского и Ленинского районов Томска останется без холодной воды на сутки из-за ремонтных работ на водопроводе у Белого озера, сообщает пресс-служба «Томскводоканал».

Как отмечается, ресурса не будет в связи с ремонтными работами по замене аварийной запорной арматуры в районе Белого озера. Холодное водоснабжение ограничат с 09:00 4 августа до 16:00 5 августа.

Узнать подробные адреса можно по ссылке:

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