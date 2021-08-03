В двух районах Томска 4 августа отключат холодную воду

Холодного водоснабжения не будет в связи с ремонтными работами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Несколько домов Октябрьского и Ленинского районов Томска останется без холодной воды на сутки из-за ремонтных работ на водопроводе у Белого озера, сообщает пресс-служба «Томскводоканал».
Как отмечается, ресурса не будет в связи с ремонтными работами по замене аварийной запорной арматуры в районе Белого озера. Холодное водоснабжение ограничат с 09:00 4 августа до 16:00 5 августа.
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