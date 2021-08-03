Вниманию томичей: власти продлили до 31 декабря упрощенный порядок регистрации безработных

Действующий с 2020 года порядок позволяет встать на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Фото: с сайта bftcom.com

Упрощенный порядок регистрации безработных граждан в России будет продлен до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте government.ru.

Действующий с 2020 года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

– Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости. Им также не нужно самостоятельно собирать пакет документов: все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в 2021 году максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 12 130 руб., минимальный – 1 500 руб. При этом пособие начисляется с первого дня признания гражданина безработным.

По данным департамента труда и занятости населения Томской области, за шесть месяцев текущего года в регионе безработными были признаны 15,6 тыс. человек (за этот же период прошлого года – 20,8 тыс.). В первом полугодии 2021-го при содействии органов службы занятости нашли работу 9,5 тыс. томичей.