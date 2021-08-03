Томичка пожаловалась в социальных сетях на отсутствие льготного лекарства – инсулина

Женщина рассказала, что не может нигде найти нужный ей препарат, а департамент здравоохранения на эту проблему никак не реагирует. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске местная жительница пожаловалась в социальных сетях на отсутствие льготного лекарства – инсулина. Об этом сообщает центр управления регионом.

Женщина рассказала, что не может нигде найти нужный ей препарат, а департамент здравоохранения на эту проблему никак не реагирует. ЦУР отреагировал на обращение женщины и обратился за комментарием к председателю комитета организации лекарственного обеспечения Елене Потягайловой.

-С пациенткой созвонился специалист аптеки, проинформировал о том, где получить необходимый препарат. По медицинским показаниям ей была увеличена дозировка лекарства, поэтому понадобился дополнительный стандарт препарата, - прокомментировала Потягайлова.

Как добавила представитель комитета, вопрос удалось оперативно решить.