Жительница Томской области пострадала от переводов пенсионных накоплений

Пенсионные накопления женщины переведены из Пенсионного фонда России в некоммерческий пенсионный фонд «Будущее». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области, в прокуратуру Парабельского района обратилась местная жительница с жалобой на нарушение ее пенсионных прав, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«После проверки установлено, что на основании договора об обязательном пенсионном страховании, якобы подписанного женщиной, ее пенсионные накопления переведены из Пенсионного фонда России в некоммерческий пенсионный фонд «Будущее». Несмотря на все это, никакой договор женщина не подписывала, основанием перевода пенсионных накоплений послужили документы с поддельными подписями», - уточняется в сообщении.

Как добавили в правоохранительных органах, в целях защиты пенсионных прав пенсионерки, прокурор района обратился в местный суд с иском к некоммерческому фонду, чтобы признать договор недействительным, а также передать накопления и взыскать проценты за неправомерное пользование денег.

На данный момент, суд удовлетворил заявленные требования прокурора, но решение в законную силу не вступило.