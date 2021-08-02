Хроника ДТП: автомобиль в Томском районе вылетел с трассы и повис на березе

Водитель автомобиля сегодня может отмечать свой второй день рождения. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня, 2 августа, около 13 часов 30 минут на 22 километре автомобильной дороги Томск – Межениновка в Томском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, сообщает сайт регионального управления полиции, 47-летний мужчина-водитель за рулем автомобиля Волга Сайбер утратил контроль над движением своего транспортного средства. Его машина совершила наезд на препятствие, в качестве которого выступило дерево береза.

Специалисты отмечают, что в результате происшествия пострадавших нет. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники полиции.