Суд в Томске будет рассматривать уголовное дело одного из руководителей пивной компании

На владельцев и руководителей "Томского пива" сыплются уголовные дела... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Томской области, это правоохранительное ведомство утвердило 30 июля текущего года обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело в отношении замгендиректора ОАО «Томское пиво». Стоит отметить, что бывший владелец данной компании, мэр Томска Иван Кляйн и его жена уже находятся под судом по разным уголовным статьям.

На сайте правоохранительного органа появилось сообщение о том, что руководитель обвиняется в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. областного центра.