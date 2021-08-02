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Происшествия2 августа 2021 15:19

Суд в Томске будет рассматривать уголовное дело одного из руководителей пивной компании

Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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На владельцев и руководителей "Томского пива" сыплются уголовные дела...

На владельцев и руководителей "Томского пива" сыплются уголовные дела...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Томской области, это правоохранительное ведомство утвердило 30 июля текущего года обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело в отношении замгендиректора ОАО «Томское пиво». Стоит отметить, что бывший владелец данной компании, мэр Томска Иван Кляйн и его жена уже находятся под судом по разным уголовным статьям.

На сайте правоохранительного органа появилось сообщение о том, что руководитель обвиняется в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. областного центра.