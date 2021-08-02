Коронавирус: в Томской области штаб продлил ограничения массовых мероприятий до середины августа

Новый коронавирус внес в образ жизни жителей Томской области большие изменения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению СOVID-19, принял решение продлить ограничения массовых мероприятий до 15 августа текущего года. Отметим, что эта мера противодействия пандемии нового коронавируса применяется в области регулярно. Ранее, в июле, упомянутый штаб уже ввел ряд ограничений в сфере общественного питания и развлечений региона. Это было сделано, когда стал очевидным рост заболеваний СOVID-19 в Томской области. Власть планирует в осномном завершить иммунизацию до холодов.

Сергей Жвачкин, информирует интернет-портал администрации региона, отметил, что четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения еще на 2 недели.