Сегодня в Томске, в районе Коммунального моста, инспекторы МЧС достали из воды тонущую девочку

Летом спасатели в Томской области чаще достают из воды тонущих сограждан. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Как сегодня проинформировал пресс-центр ГУ МЧС России по Томской области, 2 августа в 14:30 инспекторам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России поступило сообщение. В нем говорилось о том, что в районе Коммунального моста в Томске в реке Томь тонет девочка, которая просит о помощи. На место сразу отправились 2 группы инспекторов ГИМС. Такие происшествия, к сожалению, каждое лето происходят регулярно.

Сайт спасательного ведомства региона сообщает, что первым на место прибыл катер «Амур» с инспекторами Михаилом Петренко и Рахматуллой Рахимовым. Вместе с ними на борту находился стажер по должности внештатного инспектора ГИМС Константин Сатяев. По словам Рахматуллы Рахимова, в этом месте дно реки очень мелкое, поэтому пробираться и маневрировать приходилось медленно. Константин Сатяев прыгнул в воду и придерживал девушке голову. Она находилась уже без сознания. Через пять минут пострадавшая пришла в себя, а на берегу уже ждали врачи скорой помощи. По предварительным данным, девочка упала с Коммунального моста.