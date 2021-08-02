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Экономика2 августа 2021 13:27

В первом полугодии в Томской области стало меньше желающих получить статус безработного

За 6 месяцев 9,5 тысячи человек в регионе нашли работу с помощью службы занятости
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Не все безработные жители Томской области стремятся встать учет на "биржу труда"...

Не все безработные жители Томской области стремятся встать учет на "биржу труда"...

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за 6 месяцев текущего года в регионе безработными признаны 15,6 тысячи человек. Отметим, что за этот же период прошлого года таких граждан было 20,8 тысячи, значительно больше. Можно предположить, что проблемы экономике страны создавала, в том числе, и пандемия нового коронавируса.

По словам начальника областного департамента труда и занятости населения Светланы Грузных, 9,5 тысячи человек в первом полугодии нашли работу при содействии органов службы занятости. В 2020 году за тот же период было трудоустроено 3914 человек. Кроме того, интернет-портал администрации региона отмечает, что с помощью федерального проекта «Содействие занятости» расширены программы обучения для безработных; женщин с детьми и старшего поколения. К профессиональному обучению по направлению службы занятости приступили 900 человек.