После личной беседы с приставом томич-бизнесмен срочно рассчитался по долгу

Пристав может привести такие веские доводы, что должник сам отдаст деньги! Фото: Андрей КАРА

Пресс-служба УФССП России по Томской области на сайте ведомства разместила очередную новость из практики работы «людей в погонах». Начиналась история с банального конфликта и рукоприкладства. Томич-бизнесмен ударил в лицо гражданина во время личной ссоры. Суд вынес ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, а также постановил возместить затраты на лечение пострадавшего в размере 40 тыс. рублей.

Как сообщает сайт федеральной службы, от основного наказания гражданин был освобожден в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Но ущерб, причиненный преступлением, он был обязан возместить. Однако мужчина не стал добровольно исполнять судебное решение, в связи с чем в отделении судебных приставов по Ленинскому району г. Томска было возбуждено исполнительное производство.

Во время личной встречи с судебным приставом бизнесмен услышал о том, какие принудительные меры и исполнительные действия ждут нарушителя, если он не возместит ущерб добровольно. Обдумав ситуацию, гражданин, являющийся предпринимателем, обеспокоился тем, что на его счета будет обращено взыскание. Поскольку один из банковских счетов должнику необходим для расчета с поставщиками продукции, бизнесмен не стал затягивать с выплатой долга, а незамедлительно погасил его.