Коронавирус в Томске: +117 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 2 августа 2021 года, в Томской области выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 37 418 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 41 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 536 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 25,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 508 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 785 пациентов скончались, 14 893 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 312 185 человек, 160 137 скончались, 5 640 783 выздоровели.