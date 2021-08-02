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Общество2 августа 2021 10:17

В Томске завершено благоустройство Парка Победы на ул. 79-ой Гв. Дивизии

Создание сквера поддержали 15 800 томичей
Ксения Высотина
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Сегодня подрядчики ухаживают за молодыми деревьями и кустарниками, также организуют полив

Сегодня подрядчики ухаживают за молодыми деревьями и кустарниками, также организуют полив

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Специалисты, работающие в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», завершили обустройство парка Победы около 10-ой поликлиники в Ленинском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По согласованию с томичами в Парке Победы (Сквере Воинов-интернационалистов) уже посеяли газонную траву, высадили саженцы белой спиреи, розы морщинистой, яблони Недзведского и сибирской лиственницы. Сегодня подрядчики ухаживают за молодыми деревьями и кустарниками, также организуют полив», - говорится в сообщении.

Как уточняют в администрации, для маленьких томичей в парке сделали небольшую игровую и спортивную зоны с качелями и другими яркими элементами на безопасном резиновом покрытии. Для отдыха горожан смонтировали парковые диваны.

Напомним, в прошлом году также в рамках нацпроекта в Парке была обустроена новая тропиночная сеть с плиточным покрытием, установлено освещение, обустроены газоны и клумбы.