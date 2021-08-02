Tele2 расширил покрытие быстрого мобильного интернета в Томской области

В четыре раза выросло количество базовых станций в рабочем поселке Белый Яр Верхнекетского района и практически вдвое – в городе Колпашево и селе Тогур.

Tele2 в первом полугодии 2021 года расширил покрытие быстрого мобильного интернета и увеличил емкость сети. Качество голосовой связи и скорость интернета стали выше в Томске, Северске, пригородных зонах и дачных поселках, а также в Колпашевском и Верхнекетском районах, об этом сообщает пресс-служба оператора мобильной связи.

- Потребление мобильного интернета постоянно растет. А в период пандемии основной рост пришелся на спальные районы, пригороды и дачи. С января трафик в Томской области увеличился на 25%. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы развивали покрытие в местах, где это нужнее всего. Например, улучшили покрытие в селах Корнилово, Вершинино, Томское, Батурино, Октябрьское, Красный Яр, в деревнях Лязгино и Черная Речка. Мы покрыли многие СНТ, где раньше не было действительно хорошего сигнала ни одного оператора – СНТ «Ромашка», «Заря-2, «Природа», «Калинка». Наша цель – дать абонентам возможность оставаться онлайн, работать или отдыхать везде, где им нужно и удобно, - рассказал Игорь Марков, технический директор филиала Tele2 в Томской области.

Также уточняется, что за шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Томской области 30 новых объектов связи, которые обеспечивают жителей региона устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Девять новых вышек построены в местах, где ранее не было покрытия. Например, в поселке Узень Первомайского района, где до прихода Tele2 ни один оператор не оказывал услуги мобильной связи. В результате еще более 10 000 томичей получили доступ к сети оператора.

Помимо этого, оператор продолжает проект расширения покрытия в Северске. За последний год количество базовых станций здесь увеличено на 25%. Также в четыре раза выросло количество базовых станций в рабочем поселке Белый Яр Верхнекетского района и практически вдвое – в городе Колпашево и селе Тогур.