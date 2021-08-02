Сергей Александрович Белов родился 23 января 1944 года в селе Нащеково Шегарского района Томской области. Прославленный томич за свою карьеру в сборной СССР стал олимпийским чемпионом 1972 года, двукратным чемпионом мира (1967, 1974) и четырехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971, 1979). Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Граффити с портретом легендарного баскетболиста и томича Сергея Белова появилось в п. Зональная станция возле СОШ по ул. Зеленая, 31. Об этом сообщает telegram-канал зональненского сельского поселения.

«Крутое граффити с портретом нашего прославленного спортсмена появилось в Зональном возле школы на трансформаторной подстанции», -говорится в сообщении.

Ранее томичи участвовали в голосовании и выбирали героев, которые будут украшать стены зданий нашего города.

- Мы втроем рисуем четвертый день, думаю сегодня закончим. Белов занял 3 место в голосовании по проекту, после Потанина и Бочкаревой. Одна из моих позиций - это культура от окраин к центру, поэтому начали с п. Зональный, - рассказал «КП-Томск» автор проекта Константин Черенков.

Художник также поделился, что следующий арт-объект появится на ул. Никитина. На нем будет изображена одна из первых русских женщин-офицеров, томичка Мария Бочкарева, которая попала в топ-100 рейтинга «Женщины, изменившие мир», составленного журналом BBC History Magazine.

Граффити нарисовано в рамках художественно-просветительского проекта «Томск - это люди!», который направлен на сохранение и приумножение исторической памяти о выдающихся томичах и улучшение города. Автором проекта выступил Константин Черенков, томский историк и краевед.