В Томскую область поступило еще 11 800 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

По данным облздрава, всего в настоящее время в Томске работает 55 пунктов вакцинации, из которых 47 развернуто на базе поликлиник и больниц, 7 мобильных и 1 стационарный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертая отечественная вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» поступила в Томскую область. 11 800 доз распределят в медицинские организации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной администрации.

«В выходные в Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 11 800 доз. Препарат будет распределен во все муниципальные образования региона, включая Северск», - говорится в сообщении. Добавим, что всего в регион с начала массовой вакцинации доставлено 282 655 доз отечественных вакцин. Полностью завершили иммунизацию 182 828 жителей региона.

Напомним, что у жителей Томской области возможность поставить прививку от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» появилась на прошлой неделе. В регион впервые было доставлено 3 776 доз однокомпонентной вакцины