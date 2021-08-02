Томские главврачи 2 августа проведут дистанционный «Открытый прием»

Задать вопросы главврачам можно по телефону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 2 августа, с 17 до 19 часов руководители медучреждений Томской области в дистанционном формате проведут «Открытый прием», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Задать вопросы руководителям медучреждений жители региона смогут по телефонам медицинской организации. Это четвертый «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 7 июня, главным врачам поступило 48 обращений», - говорится в сообщении.

Добавим, что в 2021 году томичи смогут задать вопросы руководителям больниц еще 6 сентября, 4 октября, 15 ноября и 10 декабря. Формат приема будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.