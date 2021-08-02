По проекту «Дом за рубль» в Томске выставлены на торги еще девять объектов

Первоначальная стоимость аренды – от 30 до 127 тысяч рублей в год. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В рамках муниципального проекта «Дом за рубль» 4 и 17 августа в Томске пройдут очередные торги, на которые выставлены девять объектов. Как уточнили в пресс-службе мэрии, первоначальная стоимость аренды варьируется от 30 до 127 тысяч рублей в год.

Власти уточнили, что инвесторам предлагают девять объектов культурного и исторического наследия в Кировском, Октябрьском и Советском районах.

«4 августа торги пройдут по домам на ул. Шишкова, 8 (жилой дом второй половины XIX в.), Советской, 8 и 8б (объекты деревянного зодчества). Торги 17 августа пройдут по объектам на улицах Советской, 93 (одноэтажный дом с мансардой начала XX в.), Центральной, 9 («Заезжий дом», входит в состав ансамбля «Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь»), Никитина, 2а (жилой дом второй половины XIX в.) Татарской, 2 (двухэтажный жилой дома конца XIX в.), пер. Кононова, 4 (жилой дом начала XX в.) и М. Горького, 30 (жилой дом конца XIX в.). Дом на ул. Кузнецова, 33, находится в подготовке к торгам», - говорится в сообщении.

- Работы по восстановлению домов на ул. Октябрьская, 30, ул. Пушкина, 5 и 24, пр. Фрунзе, 32а и пр. Кирова, 27а уже завершились. Инвесторы получили полную льготу по аренде. Работы по ремонту продолжаются на 17 объектах программы, еще на семь домов готовится проектная документация, -добавили в мэрии.

Напомним, что по программе «Дом за рубль» инвесторы получают возможность взять в аренду сроком на 49 лет объекты деревянного зодчества. После их восстановления арендная плата устанавливается в символическом размере – один рубль в год. На сегодняшний день в рамках проекта уже передано 35 зданий.