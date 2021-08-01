«ЛизаАлерт»: сегодня волонтеры спасательного отряда начали искать пропавшую женщину

Волонтеры поискового отряда ищут женщину. Фото: страница ВКонтакте отряда "ЛизаАлерт" Томской области

1 августа в группах добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области в социальной сети ВКонтакте появилась очередная запись о пропаже человека. Волонтеры разыскивают Светлану Николаевну Гольневу 1980 года рождения. Отметим, что большая часть "потеряшек" находят живыми.

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропала Гольнева Светлана Николаевна, 41 год. С 23 июля 2021 года ее местонахождение неизвестно» – обращается к жителям областного центра поисковый отряд. В сети Интернет сообщается, что женщине – 41 год. Ее рост около 165 сантиметров, худощавая волосы темно-русые, глаза карие. Филиал поискового отряда, действующего по всей стране, просит земляков: «Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)».