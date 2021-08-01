Коронавирус в Томске: +118 новых случаев заражения

Показатель заболеваемости коронавирусом за сутки в Томской области остановился, число новых пациентов пока не растет Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 1 августа 2021 года, в Томской области выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 37 301 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 37 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 495 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. В коечном фонде свободно 27,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 804 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 789 пациентов скончались, 17 271 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 288 677 человек, 159 352 скончались, 5 625 890 выздоровели.