Томскводоканал: часть домов в областном центре утром в субботу остается без воды

Этим летом в Томске было уже несколько локальных отключений холодной воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Томскводоканала в пятницу, 31 июля 2021 года, сообщила об аварии на своих сетях и об устранении повреждений. Этим летом в разных частях областного центра было уже несколько подобных отключений, связанных с холодной питьевой водой.

Компания проинформировала население об отсутствии воды с 22 часов 31 июля до 14 часов 1 августа. На сайте организации приведен список адресов домов, попавших под временное отключение. Это касается Ленинского и Кировского районов областного центра. ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.