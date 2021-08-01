В первый день августа в Томске и области продолжится жаркая погода, пройдут дожди

1 августа в Томске и регионе теплая и влажная погода, лето продолжается!

Сегодня, 1 августа 2021 года, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В выходной местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +22…+27°С.

По Томской области в субботу днем синоптики ожидают облачную погоду. Местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах сильные дожди, град, утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +22…+27°С, местами +16…+21°С.