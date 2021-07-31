Купили некачественные овощи-фрукты – звоните в томский Роспотребнадзор

Нужно знать правила покупки продуктов на рынках и в магазинах (фрукты и овощи не исключение), чтобы не поплатиться здоровьем за свое невежество. Фото: пресс-служба администрации Томска.

Региональное управление Роспотребнадзора со 2 по 13 августа проведет «горячую линию» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сотрудники Роспотребнадзора дадут разъяснения о правилах покупки и продажи плодоовощной продукции, условиям хранения и сроках годности, нормативных требованиях, предъявляемых к качеству и безопасности пищевой продукции, а также о правилах подачи обращения в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, - отмечают в организации.

Специалисты уточняют, что интересующие жителей Томска и области вопросы можно будет задать по телефонам горячей линии: 8 (382) 2 - 55 – 01 - 53; 8 (382) 2 55 - 01 56, 8 (382) 2 60 – 98 - 68 в рабочие дни с 8.30 до 17.30; обеденный перерыв с 13 до 13.45 часов.

Направить обращение в Роспотребнадзор по Томской области можно в форме электронного документа ufs@70/rospotrebnadzor.ru, почтовым отправлением, или лично обратившись в управление по адресу: Томск, пр. Фрунзе, 103 а.