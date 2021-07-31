Коронавирус за сутки унес жизни еще шестерых заболевших в Томской области

Число заразившихся с начала пандемии в Томской области перевалило за 37 тыс. человек. За сутки было выявлено 119 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 31 июля, стало известно о смерти еще 6 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 506 человек.

Также в Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 37 183 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 39 жителей Томской области выздоровели за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 458 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 25,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 23 807 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 792 пациента скончались, 16 200 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 265 873 человека, 158 563 скончались, 5 506 834 выздоровели.